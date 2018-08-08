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Мэр Пензы предложил ускорить капремонт крыши дома, с которого сорвало листы железа

12:49 | 08.08.2018 | ЖКХ

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Пенза, 8 августа 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил рассмотреть возможность переноса с 2020 года на 2019-й сроков капитального ремонта крыши трехэтажного дома №1Г на улице Ново-Тамбовской, с которого сильным ветром сорвало листы железа.

Мэр Пензы предложил ускорить капремонт крыши дома, с которого сорвало листы железа

Фото: Penza-gorod.ru

«Здание кирпичное, добротное. Нужно приложить все усилия, чтобы его сохранить на долгие годы», — сказал он в ходе выезда на место в четверг, 8 августа.

Как сообщает пресс-служба мэрии, к текущему ремонту крыши специалисты управляющей компании уже приступили.

Осмотрев придомовую территорию, Виктор Кувайцев поручил убрать сломленное стихией дерево, а также демонтировать старую котельную, необходимость в которой отпала в 2016 году после перевода дома на индивидуальное поквартирное отопление.

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