Мэр Пензы предложил ускорить капремонт крыши дома, с которого сорвало листы железа ЖКХ

Пенза, 8 августа 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил рассмотреть возможность переноса с 2020 года на 2019-й сроков капитального ремонта крыши трехэтажного дома №1Г на улице Ново-Тамбовской, с которого сильным ветром сорвало листы железа.

Фото: Penza-gorod.ru

«Здание кирпичное, добротное. Нужно приложить все усилия, чтобы его сохранить на долгие годы», — сказал он в ходе выезда на место в четверг, 8 августа.

Как сообщает пресс-служба мэрии, к текущему ремонту крыши специалисты управляющей компании уже приступили.

Осмотрев придомовую территорию, Виктор Кувайцев поручил убрать сломленное стихией дерево, а также демонтировать старую котельную, необходимость в которой отпала в 2016 году после перевода дома на индивидуальное поквартирное отопление.