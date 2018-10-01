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В Пензе тепло поступило в 56% жилых домов — мэрия

08:08 | 01.10.2018 | ЖКХ

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Пенза, 1 октября 2018. PenzaNews. Тепло поступило в Пензе в 1 тыс. 740 жилых домов из 3 тыс. 81, что составляет 56%. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Пензе тепло поступило в 56% жилых домов — мэрия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным на вечер воскресенья, 30 октября, отопление также подано в 138 из 229 образовательных учреждений, 28 из 58 объектов культуры, 66 из 128 организаций сферы здравоохранения.

Помимо этого, тепло поступило в пять из 17 спортобъектов и семь из 25 соцучреждений.

Кроме того, отапливаются один объект из шести, подведомственных министерству труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, восемь учреждений из 23, находящихся в ведении министерства образования региона, три объекта Минкульта области из 12, а также семь из 14 учреждений, относящихся к министерству физкультуры и спорта региона.

В ходе заседания штаба по пуску тепла, состоявшегося в мэрии, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал принять действенные меры по включению котельной «Арбеково» и завершению ремонта тепловых сетей на улицах Чкалова и Саранской.

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