Мэр Пензы обозначил проблемы со сносом ветхих домов в Заводском районе ЖКХ

Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев обозначил основные проблемы со сносом ветхого и аварийного жилья в Заводском районе.

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«Много там у нас проблем. Это в первую очередь связано с уборкой территории. Проблема усугубляется с тем, что в некоторых домах не прекращены права собственников [на жилые помещения]», — отметил он в ходе совещания в мэрии Пензы утром во вторник, 23 апреля.

Виктор Кувайцев добавил, что в связи с этим снос затягивается, поскольку вопрос о выселении решается в судебном порядке.

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По словам главы администрации Пензы, бездомные находят приют в полуразрушенных зданиях, где в итоге нередко происходят пожары.

«Мы увидели, что там большое количество погребов скрытых», — уточнил мэр, подчеркнув, что это представляет опасность для детей, которые могут самовольно попасть внутрь таких домов.

Виктор Кувайцев отметил, что некоторые пешеходные дорожки оказались завалены мусором, а между домами практически не осталось освещения.

Давая поручения о сносе домов, он распорядился сосредоточить усилия в первую очередь на деревянных строениях, в частности, на улице Рабочей, чтобы не допустить возникновения новых пожаров.