В Роспотребнадзоре дали оценку деятельности пензенского «Горводоканала» ЖКХ

Пенза, 9 августа 2019. PenzaNews. ООО «Горводоканал» крайне медленно проводит мероприятия по доочистке питьевой воды, подаваемой населению Пензы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления Роспотребнадзора по Пензенской области в пятницу, 9 августа.

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В нем напоминается, что была разработана инвестпрограмма по повышению энергетической и экологической эффективности на 2014–2023 годы, в соответствии с которой запланировано внедрение технологии глубокой очистки воды методом углевания и применения метода ультрафиолетового облучения (УФО) для обеззараживания.

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«Однако до настоящего времени данный вопрос не решен», — подчеркивается в тексте.

В пресс-релизе добавляется, что внедрение технологии глубокой очистки позволило бы улучшить качество исходной воды для дальнейших манипуляций на очистных сооружениях водопровода.

«По городу Пензе удельный вес проб питьевой воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, за I полугодие 2019 года составил 4,6%, по водопроводной сети ООО «Горводоканал» — 1%, отмечались превышения гигиенических норм по мутности. Удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в Пензе по итогам I полугодия составил 0,3%, по водопроводной сети ООО «Горводоканал» 1,5% проб не отвечали требованиям гигиенических нормативов», — уточняется в сообщении.