Жители Кузнецка смогут платить за горячую воду и отопление без комиссии ЖКХ

Кузнецк, 13 сентября 2019. PenzaNews. Суд удовлетворил исковые требования прокурора Кузнецка Пензенской области Ивана Синицына о признании бездействия АО «Гидромаш-Групп» незаконным и возложении на него обязанности создать условия для приема от граждан платы за отопление и горячее водоснабжение непосредственно в ресурсоснабжающей организации без взимания комиссии.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, основанием для обращения в суд послужил тот факт, что в настоящее время у потребителей есть возможность оплаты данных услуг только через отделения Сбербанка и «Почты России», при этом взимается комиссия в размере 1–3% от суммы платежа.

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Она напомнила, что, согласно утвержденным правительством России правилам, плата за коммунальные услуги может вноситься гражданами и непосредственно в организации, предоставляющие их, в том числе в наличной форме, в этом случае комиссия не взимается.

«АО «Гидромаш-Групп» такие условия приема коммунальных платежей для населения не создало, внесенное по указанным основаниям представление прокурора города об устранении нарушений закона проигнорировало», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что в связи с этим исполнительному директору компании судом назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении».

«Судебные решения в законную силу не вступили», — уточнила представитель надзорного ведомства.