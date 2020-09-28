Отопительный сезон в Пензенской области должен стартовать 5 октября — губернатор ЖКХ

Пенза, 28 сентября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил приступить к подаче тепла в жилые дома и социально значимые объекты региона 5 октября.

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«Поручаю уже со следующего понедельника приступить к началу отопительного сезона. По прогнозам, еще будет у нас на протяжении недели теплая погода, потом температура будет понижаться. Очень важно, чтобы мы вовремя подали тепло в жилые дома», — сказал он в ходе совещания с членами правительства Пензенской области, состоявшегося в режиме видеоконференции.

Глава региона призвал в первую очередь осуществить пуск тепла в учреждения здравоохранения, образования и культуры, не допуска при этом перетопа.

Контролировать вопросы, связанные с началом отопительного сезона, Иван Белозерцев поручил врио заместителя председателя облправительства Дмитрию Семенову, врио начальника управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона, а также главам администраций муниципальных образований.

«Не надо откладывать на последний день. Со следующего понедельника начинаете отопительный сезон. [...] Вся область должна приступить к началу отопительного сезона», — подчеркнул он.