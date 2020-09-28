EN
10:47:04 Понедельник, 28 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Отопительный сезон в Пензенской области должен стартовать 5 октября — губернатор

09:37 | 28.09.2020 | ЖКХ

Печать

Пенза, 28 сентября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил приступить к подаче тепла в жилые дома и социально значимые объекты региона 5 октября.

Отопительный сезон в Пензенской области должен стартовать 5 октября — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Поручаю уже со следующего понедельника приступить к началу отопительного сезона. По прогнозам, еще будет у нас на протяжении недели теплая погода, потом температура будет понижаться. Очень важно, чтобы мы вовремя подали тепло в жилые дома», — сказал он в ходе совещания с членами правительства Пензенской области, состоявшегося в режиме видеоконференции.

Глава региона призвал в первую очередь осуществить пуск тепла в учреждения здравоохранения, образования и культуры, не допуска при этом перетопа.

Контролировать вопросы, связанные с началом отопительного сезона, Иван Белозерцев поручил врио заместителя председателя облправительства Дмитрию Семенову, врио начальника управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона, а также главам администраций муниципальных образований.

«Не надо откладывать на последний день. Со следующего понедельника начинаете отопительный сезон. [...] Вся область должна приступить к началу отопительного сезона», — подчеркнул он.

Новости партнеров
Читайте также
Фермер из Нижнего Ломова стал жертвой мошенничества при покупке удобрений Иван Белозерцев призвал пожилых пензенцев без надобности не выходить из дома
Владимир Мутовкин поздравил пензенских машиностроителей с праздником Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы более 220 тыс. рублей
Иван Белозерцев поздравил пензенских машиностроителей с праздником В Иссе мужчина приговорен к 11 годам колонии за убийство таксиста и поджог его машины
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама