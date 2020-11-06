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Утечка на водопроводе на улице Суворова в Пензе устранена, движение восстановлено

10:47 | 06.11.2020 | ЖКХ

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Пенза, 6 ноября 2020. PenzaNews. Специалисты ООО «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») оперативно устранили утечку на водопроводе диаметром 300 мм, произошедшую вблизи дома №154 на улице Суворова в Пензе вечером 5 ноября, движение транспорта на данном участке восстановлено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе компании.

Утечка на водопроводе на улице Суворова в Пензе устранена, движение восстановлено. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заявка поступила в аварийно-диспетчерскую службу ООО «Горводоканал» в 19.05. На место утечки незамедлительно отправилась бригада для организации ограждения полосы и производства аварийно-восстановительных работ. В то же время было отключено водоснабжение на улице Суворова, 151, 157, 169, 196А, 150–180, а также на улице Коммунистической, 21А», — сказали в пресс-службе.

В компании добавили, что ночью была проведена замена аварийного участка чугунного трубопровода протяженностью 3 метра, выполнены земляные работы и осуществлена отсыпка щебнем.

«К 5.00 полностью восстановлено водоснабжение в этом микрорайоне, к 7.00 — движение по полосе. 6 ноября на данном участке будет уложен первый слой асфальтового покрытия», — отметили в «Горводоканале».

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