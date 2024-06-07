18:43:47 Пятница, 7 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Четыре заявки направлено от Пензенской области на конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах

12:02 | 07.06.2024 | ЖКХ

Печать

Пенза, 7 июня 2024. PenzaNews. Четыре заявки от Пензенской области подано в 2024 году на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

Четыре заявки направлено от Пензенской области на конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, в номинации «Малые города до 20 тыс. человек» будет участвовать проект «Никольск — хрустальное сердце России! Путь мастеров».

В номинации «Малые города от 20 тыс. до 50 тыс. человек» подана заявка от Сердобска «Сосновый бор — семейная аллея».

В номинации «Малые города от 50 тыс. до 100 тыс. человек» регион будут представлять две заявки: от Кузнецка — «Парк «Взлетный» и от Заречного — «Каждый атом важен!»

Данный конкурс проводится с 2018 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Читайте также
Житель Каменки приговорен к 9,5 годам колонии строгого режима за убийство мужчины И.о. директора Никольского лесничества Сергей Никулин представлен коллективу учреждения
В Пензе полицейские ликвидировали наркопритон Жителя Бековского района будут судить за заведомо ложный донос
До пяти лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, забравшей чужие деньги из лотка банкомата В Кузнецком районе столкнулись иномарка и мотоцикл, пострадали два человека
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама