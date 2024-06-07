Четыре заявки направлено от Пензенской области на конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах ЖКХ

Пенза, 7 июня 2024. PenzaNews. Четыре заявки от Пензенской области подано в 2024 году на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

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Согласно представленным сведениям, в номинации «Малые города до 20 тыс. человек» будет участвовать проект «Никольск — хрустальное сердце России! Путь мастеров».



В номинации «Малые города от 20 тыс. до 50 тыс. человек» подана заявка от Сердобска «Сосновый бор — семейная аллея».

В номинации «Малые города от 50 тыс. до 100 тыс. человек» регион будут представлять две заявки: от Кузнецка — «Парк «Взлетный» и от Заречного — «Каждый атом важен!»

Данный конкурс проводится с 2018 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».