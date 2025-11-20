По требованию прокуратуры устранен разлив канализационных стоков в Заре ЖКХ

Пенза, 20 ноября 2025. PenzaNews. Разлив канализационных стоков в микрорайоне Заря города Пензы устранен после вмешательства прокуратуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в районе дома №9 по улице Сузюмова областного центра на сетях водоотведения, находящихся в пользовании и обслуживании ООО «Горводоканал», произошла утечка, что повлекло попадание канализационных стоков в расположенный рядом водоем. Прокурор внес представление руководителю ООО «Горводоканал» и возбудил в отношении компании и виновного должностного лица общества дела об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям по результатам рассмотрения постановлений прокуратуры признало юрлицо и ответственного сотрудника организации виновными в совершении административного правонарушения, им назначены штрафы в размере 150 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно.

«Благодаря прокурорскому вмешательству компания приняла меры по устранению нарушений, засор на сетях водоотведения и утечка стоков ликвидированы», — добавляется в тексте.