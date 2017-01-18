Полиция выясняет, кто застрелил лося под Пензой Происшествия

Пенза, 18 января 2017. PenzaNews. Правоохранительные органы принимают меры по установлению лиц, передвигавшихся на снегоходах, которые застрелили лося на территории охотничьего угодья «Нечаевское» в Мокшанском районе Пензенской области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Факт незаконной добычи самца лося был выявлен во вторник, 17 января», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минлесхоза региона.

В ведомстве уточнили, что угодье закреплено за пензенским региональным союзом охотников и рыболовов.

В пресс-службе напомнили, что за охоту на лося без соответствующего разрешения предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 258 УК РФ «Незаконная охота».

«Сумма ущерба может составлять от 120 тыс. до 280 тыс. рублей в зависимости от пола животного и места его добычи», — отметили в Минлесхозе.