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Полиция выясняет, кто застрелил лося под Пензой

12:54 | 18.01.2017 | Происшествия

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Пенза, 18 января 2017. PenzaNews. Правоохранительные органы принимают меры по установлению лиц, передвигавшихся на снегоходах, которые застрелили лося на территории охотничьего угодья «Нечаевское» в Мокшанском районе Пензенской области.

Полиция выясняет, кто застрелил лося под Пензой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Факт незаконной добычи самца лося был выявлен во вторник, 17 января», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минлесхоза региона.

В ведомстве уточнили, что угодье закреплено за пензенским региональным союзом охотников и рыболовов.

В пресс-службе напомнили, что за охоту на лося без соответствующего разрешения предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 258 УК РФ «Незаконная охота».

«Сумма ущерба может составлять от 120 тыс. до 280 тыс. рублей в зависимости от пола животного и места его добычи», — отметили в Минлесхозе.
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