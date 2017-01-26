Около «Дизель-Арены» в Пензе дорогу не поделили две иномарки Происшествия

Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. ДТП с участием двух иномарок — «Ford» и «Audi» — произошло на перекрестке около спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» на улице Окружной в Пензе в четверг, 26 января.

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По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», один автомобиль выезжал с второстепенной дороги на главную, другой двигался по прямой в сторону Ново-Западного кладбища.

Серьезные механические повреждения получили обе машины: у «Audi» оказалось смято левое крыло, отсутствует фара и частично бампер; у автомобиля «Ford» разбит моторный отсек.

По предварительным данным, никто из людей, находившихся в момент столкновения в салонах транспортных средств, не пострадал.

В настоящее время водители обоих автомобилей ожидают прибытия сотрудников Госавтоинспекции, которым предстоит выяснить причины и обстоятельства ДТП.