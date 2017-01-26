16:12:45 Четверг, 26 января
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
СРОЧНО Губернатор дал поручение оказать помощь семье рабочего, погибшего в результате взрыва на ТЭЦ в Пензе

Погибший в результате взрыва на ТЭЦ в Пензе скончался до прибытия медиков — Минздрав

15:20 | 26.01.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Погибший в результате взрыва на ТЭЦ на улице Новочеркасской в Пензе скончался до прибытия врачей скорой помощи. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Манухина.

Погибший в результате взрыва на ТЭЦ в Пензе скончался до прибытия медиков — Минздрав

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Один человек пострадавший, он же погибший. Он скончался до прибытия сотрудников скорой медицинской помощи», — уточнила собеседница агентства.

Личность погибшего в настоящее время устанавливается.

Ранее начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова сообщила ИА «PenzaNews», что в одном из помещений ТЭЦ взорвался газовый баллон.

Журналистов на территорию объекта в настоящее время не пускают.
Актуальное
Читайте также
Пензенский губернатор поручил оказать помощь семье погибшего рабочего на ТЭЦ В пензенской библиотеке появилось книжно-нотное издание об Александре Архангельском
Тамара Плетнева посетит Пензу с рабочим визитом 2 февраля Жительница Сердобска подозревается в нападении на знакомую в ходе ссоры в гостях
Первое в этом году заседание координационного совета по туризму пройдет в Пензе 27 января В Пензенской области стартовала серия семинаров для аграриев
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама