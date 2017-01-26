Погибший в результате взрыва на ТЭЦ в Пензе скончался до прибытия медиков — Минздрав Происшествия

Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Погибший в результате взрыва на ТЭЦ на улице Новочеркасской в Пензе скончался до прибытия врачей скорой помощи. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Манухина.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Один человек пострадавший, он же погибший. Он скончался до прибытия сотрудников скорой медицинской помощи», — уточнила собеседница агентства.

Личность погибшего в настоящее время устанавливается.

Ранее начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова сообщила ИА «PenzaNews», что в одном из помещений ТЭЦ взорвался газовый баллон.

Журналистов на территорию объекта в настоящее время не пускают.