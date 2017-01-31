В Пензе спасатели не дали мужчине задохнуться в гараже Происшествия

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Сотрудники пензенского поисково-спасательного центра пришли на помощь мужчине, которому стало плохо в запертом гараже, где стояла машина со включенным двигателем.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона, тревогу забила его супруга.

«По словам женщины, ее муж находился в закрытом изнутри гараже по улице Строителей, на телефонные звонки не отвечал, дверь не открывал», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что специалисты вскрыли дверь с применением аварийно-спасательного инструмента.

«Внутри находился мужчина в тяжелом состоянии, работал двигатель автомобиля. Спасатели вынесли мужчину, оказали ему медицинскую помощь, вызвали скорую помощь и передали пострадавшего прибывшей реанимационной бригаде», — сказали в управлении.