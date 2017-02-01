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Сотрудники Госпожнадзора установят причины пожара на улице Революционной в Пензе

11:19 | 01.02.2017 | Происшествия

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Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. Сотрудники регионального управления Госпожнадзора устанавливают причины пожара в производственном здании на улице Революционной в Пензе, в котором располагались станция техобслуживания и центр дополнительного образования «Милори».

Сотрудники Госпожнадзора установят причины пожара на улице Революционной в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, сигнал о случившемся поступил в 8.49 среды, 1 февраля, в 9.33 пожар был локализован.

«Общая площадь пожара составила 200 кв. метров», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в ликвидации последствий случившегося были задействованы 29 человек и восемь единиц техники.

«Жертв и пострадавших нет», — подчеркнули в управлении.
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