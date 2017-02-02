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В Пензе из школы-интерната эвакуировали около 180 человек из-за подозрительного предмета

14:50 | 02.02.2017 | Происшествия

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Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Около 180 человек пришлось эвакуировать из школы-интерната №1 на проспекте Победы в Пензе днем в четверг, 2 февраля, из-за подозрительного предмета неподалеку от здания.

В Пензе из школы-интерната эвакуировали около 180 человек из-за подозрительного предмета

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«При уборке прилегающей территории школы-интерната №1 дворник обнаружил подозрительный предмет. Он сообщил об этом в полицию. Незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи. Эвакуированы 153 ребенка и 25 сотрудников», — сообщила ИА «PenzaNews» начальник отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Ольга Евдокимова.

По ее словам, по результатам обследования территории было установлено, что предметом, на который обратил внимание бдительный дворник, оказался разбитый телефон с проводами, концы которых уходили в снег.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», после тревожного звонка к зданию школы-интерната также прибыли сотрудники МЧС и медики. Когда возможность возникновения опасной ситуации была исключена, представители всех служб вернулись к своей текущей работе.
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