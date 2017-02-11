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Под Пензой в ДТП с участием фуры погиб водитель пассажирского автобуса, пятеро пострадали

11:10 | 11.02.2017 | Происшествия

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Пенза, 11 февраля 2017. PenzaNews. Водитель пассажирского автобуса «Setra S315 HDH» погиб в результате ДТП с участием фуры «Scania», произошедшего на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области вечером в минувшую пятницу, 10 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

Под Пензой в ДТП с участием фуры погиб водитель пассажирского автобуса, пятеро пострадали

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В Госавтоинспекции уточнили, что трагическая авария произошла в 19.20.

«Водитель автомашины «Scania», а также четверо пассажиров автобуса — мужчины 1972, 1969, 1988 годов рождения и женщина 1966 года рождения получили травмы различной степени тяжести», — сказали в ведомстве.

В отделе пропаганды добавили, что по факту ДТП организована проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
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