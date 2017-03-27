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В совхозе Заря обрушилась кровля загоревшегося здания по производству гипсовых фигур

09:46 | 27.03.2017 | Происшествия

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Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Обрушение кровли в загоревшемся кирпичном здании по производству и хранению гипсовых фигур на улице Новоселов в совхозе Заря под Пензой произошло в минувшее воскресенье, 26 марта.

В совхозе Заря обрушилась кровля загоревшегося здания по производству гипсовых фигур. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, сигнал о случившемся поступил на пульт дежурного в 22.44.

«Сгорела и обрушилась кровля, выгорело внутри помещения на площади 500 кв. метров», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что в результате пожара никто не пострадал.

«Для ликвидации последствий случившегося привлекались 28 человек и 11 единиц техники», — добавили в управлении.

В ведомстве отметили, что причины пожара устанавливаются.
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