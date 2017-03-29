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В Пензе у «Красных холмов» автобус №66 въехал в маршрутку №6

08:41 | 29.03.2017 | Происшествия

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Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Автобус «Mercedes», следовавший по маршруту №66, въехал в маршрутку №6 на остановке напротив торгово-ярмарочного комплекса «Красные холмы» в Пензе утром в среду, 29 марта.

В Пензе у «Красных холмов» автобус №66 въехал в маршрутку №6

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Оба транспортных средства двигались в сторону центра города.

Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец случившегося, в автобусе находилось достаточно больше количество людей, в том числе некоторые пассажиры ехали стоя.

По его словам, при столкновении с маршруткой удар был не сильным: люди услышали звук удара, при этом не ощутили толчок.

По имеющейся информации, в результате случившегося никто не пострадал.

Оба автомобиля не получили серьезных механических повреждений.

Обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.
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