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В МЧС уточнили данные о пострадавших в результате пожара на проспекте Победы в Пензе

09:43 | 04.04.2017 | Происшествия

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Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Мужчина и две женщины, по уточненным данным, получили травмы в результате пожара, произошедшего в квартире на пятом этаже дома №86 на проспекте Победы в Пензе в минувший понедельник, 4 апреля.

В МЧС уточнили данные о пострадавших в результате пожара на проспекте Победы в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пострадали мужчина 1972 года рождения и женщина 1975 года рождения, а также женщина, личность которой устанавливается», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

В пресс-службе уточнили, что для ликвидации последствий случившегося привлекались 13 человек.

«Площадь пожара составила 9 кв. метров в однокомнатной квартире», — добавили в МЧС.

В ведомстве отметили, что причины произошедшего устанавливаются.
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