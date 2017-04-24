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В Пензе провели целую операцию по спасению женщины, провалившейся в погреб

12:45 | 24.04.2017 | Происшествия

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Пенза, 24 апреля 2017. PenzaNews. Сотрудники поисково-спасательной службы оказали помощь женщине, которая упала в открытый погреб в частном доме в селе Алферьевка Пензенской области и не могла самостоятельно выбраться наружу из-за серьезной травмы ноги.

В Пензе провели целую операцию по спасению женщины, провалившейся в погреб

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Оперативно прибыв по адресу, спасатели вместе с врачом скорой помощи спустились в погреб и наложили вакуумную шину на ногу пострадавшей. Затем с помощью специального подъемного устройства, спасательной косынки и альпинистского снаряжения они подняли женщину из погреба», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона в понедельник, 24 апреля.

В ведомстве пояснили, что после этого вместо вакуумной была наложена шина Крамера, а затем женщина была госпитализирована.
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