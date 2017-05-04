В Пензе водители двух машин с наклейками в честь 9 Мая разбили друг другу лобовые стекла Происшествия

Пенза, 4 мая 2017. PenzaNews. Двое мужчин на иномарках — «Ford» и «Mercedes» — стали участниками дорожного конфликта, произошедшего у Олимпийской аллеи в Пензе днем в четверг, 4 мая.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец, на обеих машинах были наклейки в честь приближающегося Дня Победы — предположительно, водители планировали торговать праздничной атрибутикой и не поделили место.

«Мужчины начали выяснять отношения. В какой-то момент один из них взобрался на «Ford Focus», начал ходить по крыше и прыгать, от чего остались сильные вмятины. Второй пошел еще дальше и разбил молотком стекла у автомобиля «Mercedes», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что на место происшествия через некоторое время прибыли две бригады скорой помощи и сотрудники патрульно-постовой службы, которые начали опрашивать участников конфликта и свидетелей.

По имеющимся данным, в это время произошло небольшое ДТП. Мужчина, выходивший из еще одного автомобиля, припаркованного у входа в Олимпийскую аллею, случайно дверью повредил боковое зеркало машины скорой помощи.