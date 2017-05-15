17:14:17 Понедельник, 15 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Житель Пензы погиб в результате пожара на улице Карпинского

10:40 | 15.05.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Тело 54-летнего мужчины обнаружено в его квартире в жилом доме на улице Карпинского в Пензе после тушения пожара, который произошел вечером воскресенья, 14 мая.

Житель Пензы погиб в результате пожара на улице Карпинского

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина, пожарных вызвали соседи мужчины, которые обнаружили задымление.

«Со слов соседей мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Предварительно, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем при курении», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что по данному факту проводится доследственная проверка.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия и экспертные исследования, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнила Людмила Фомина.

Как сообщается на сайте главного управления МЧС России по Пензенской области, в квартире произошло возгорание постельных принадлежностей и бытовых отходов.

Для ликвидации последствий пожара от ведомства привлекалось 10 человек, три единицы техники.
Актуальное
Читайте также
Пензенские волонтеры подключились к поискам 81-летней Марии Меркурьевой В Пензенской области за четыре месяца 46 детей получили травмы в ДТП, двое погибли
Под Пензой осужден экс-полицейский, за деньги сообщивший о смерти в ритуальное агентство Житель Пензы через суд взыскал с квартиросъемщика задолженность и деньги на ремонт
Житель Засечного госпитализирован после падения с четвертого этажа В Пензе сдан первый объект в рамках программы «Безопасные и качественные дороги»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама