Житель Пензы погиб в результате пожара на улице Карпинского Происшествия

Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Тело 54-летнего мужчины обнаружено в его квартире в жилом доме на улице Карпинского в Пензе после тушения пожара, который произошел вечером воскресенья, 14 мая.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина, пожарных вызвали соседи мужчины, которые обнаружили задымление.

«Со слов соседей мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Предварительно, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем при курении», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что по данному факту проводится доследственная проверка.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия и экспертные исследования, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнила Людмила Фомина.

Как сообщается на сайте главного управления МЧС России по Пензенской области, в квартире произошло возгорание постельных принадлежностей и бытовых отходов.

Для ликвидации последствий пожара от ведомства привлекалось 10 человек, три единицы техники.