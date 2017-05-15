Житель Засечного госпитализирован после падения с четвертого этажа Происшествия

Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. 23-летний житель села Засечного под Пензой госпитализирован после падения из окна квартиры на четвертом этаже в ночь на понедельник, 15 мая.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, информация о том, что в больницу с характерными травмами доставлен молодой мужчина, поступила в полицию в 1.45, после чего на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

«По предварительным данным, гражданин в ночное время в присутствии свидетелей выпал из окна своей квартиры по месту жительства», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.