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Житель Засечного госпитализирован после падения с четвертого этажа

15:47 | 15.05.2017 | Происшествия

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Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. 23-летний житель села Засечного под Пензой госпитализирован после падения из окна квартиры на четвертом этаже в ночь на понедельник, 15 мая.

Житель Засечного госпитализирован после падения с четвертого этажа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, информация о том, что в больницу с характерными травмами доставлен молодой мужчина, поступила в полицию в 1.45, после чего на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

«По предварительным данным, гражданин в ночное время в присутствии свидетелей выпал из окна своей квартиры по месту жительства», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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