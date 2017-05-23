В Заречном после тушения пожара обнаружено тело женщины Происшествия

Пенза, 23 мая 2017. PenzaNews. Тело женщины 1972 года рождения было обнаружено после тушения пожара в квартире дома №2 на проезде Руднева в Заречном Пензенской области в ночь на вторник, 23 мая.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей специального управления ФПС №22 МЧС России Светлана Стульникова, сигнал о пожаре поступил в 23.27 в понедельник, 22 мая, от жильца соседней квартиры.

«Незамедлительно на место пожара выехали шесть единиц спецтехники, 18 человек личного состава. Когда прибыли, из окна лоджии на втором этаже этого жилого дома шел дым. В горящей квартире находились люди, на лестничной клетке и в коридорах было сильное задымление. Звеном газодымозащитной службы была проведена разведка, в ходе которой обнаружен хозяин квартиры мужчина 1964 года рождения. Он был выведен сотрудниками на улицу, на свежий воздух и передан бригаде скорой медицинской помощи», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, пожарные спасли шесть человек и эвакуировали пятерых с места происшествия.

«В настоящее время устанавливаются и причины пожара, и ущерб. Площадь составила 20 кв. метров. Повреждены мебель, предметы домашнего обихода, закопчены стены и потолок квартиры. Пожар дальнейшего развития не получил», — отметила Светлана Стульникова.

Она уточнила, что предполагаемой причиной является неосторожное обращение с огнем при курении, но не исключаются и другие версии.