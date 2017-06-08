В Пензе начата проверка по факту ДТП с участием фуры, в котором пострадал ребенок Происшествия

Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту столкновения фуры и автомобиля «Chevrolet Cobalt» на 646 км федеральной трассы М5 «Урал» в черте Пензы, в результате которого пострадали водитель легковой машины и пассажирка – девочка 2002 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД РФ по региону.

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«По предварительным данным, в 19.50 минувшей среды, 7 июня, произошло столкновение автомашин «Chevrolet Cobalt» и «Freightliner», за рулем которых находились мужчины 1958 и 1996 годов рождения соответственно», — уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции уточнили, что пострадавшие были госпитализированы.

Обстоятельства случившегося выясняются.