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В Пензе начата проверка по факту ДТП с участием фуры, в котором пострадал ребенок

12:49 | 08.06.2017 | Происшествия

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Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту столкновения фуры и автомобиля «Chevrolet Cobalt» на 646 км федеральной трассы М5 «Урал» в черте Пензы, в результате которого пострадали водитель легковой машины и пассажирка – девочка 2002 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД РФ по региону.

В Пензе начата проверка по факту ДТП с участием фуры, в котором пострадал ребенок

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительным данным, в 19.50 минувшей среды, 7 июня, произошло столкновение автомашин «Chevrolet Cobalt» и «Freightliner», за рулем которых находились мужчины 1958 и 1996 годов рождения соответственно», — уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции уточнили, что пострадавшие были госпитализированы.

Обстоятельства случившегося выясняются.
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