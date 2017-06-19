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Вынесен приговор по делу о ДТП, во время которого погиб человек и загорелись три машины

12:30 | 19.06.2017 | Происшествия

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Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Молодой мужчина из Пензы проведет 2,5 года в колонии-поселении за совершение ДТП на федеральной трассе М5 «Урал», в результате которого погиб человек и загорелись три машины.

Вынесен приговор по делу о ДТП, во время которого погиб человек и загорелись три машины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Трагическая авария произошла в ноябре 2015 года.

«Мужчина, управляя автомашиной «МАЗ 6312В5-455-012», груженой 8 тоннами бетона, двигался из Пензы в направлении Нижнего Ломова. Он не учел интенсивность дорожного движения, состояние груза и не выбрал оптимальный скоростной режим. Выехав на встречную полосу, «МАЗ» столкнулся с тягачом «Mercedes-Benz Actros» с полуприцепом, который от удара развернуло перпендикулярно дороге. При этом задняя часть полуприцепа зацепила полуприцеп грузовика «Mercedes-Benz Axor», ехавшего во встречном направлении», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в это время машина виновника аварии влетела в отбойник и остановилась на встречной полосе, по которой двигалась автомашина «МАЗ-64229» с полуприцепом.

«Произошло еще одно столкновение. В результате загорелись три автомашины. Водитель автомобиля «МАЗ-64229» – мужчина из Калуги погиб на месте происшествия», — уточнила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что, в соответствии с позицией гособвинителя, водитель, по вине которого произошла авария, лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года.

«Приговор пока не вступил в законную силу», — сказала старший помощник прокурора, добавив, что исковые требования о возмещении морального вреда и материального ущерба будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.
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