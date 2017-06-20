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Водитель «КамАЗа» из Оренбургской области осужден за смертельное ДТП под Пензой

09:37 | 20.06.2017 | Происшествия

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Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении назначено 22-летнему жителю Оренбургской области за гибель человека в ДТП в Спасском районе Пензенской области.

Водитель «КамАЗа» из Оренбургской области осужден за смертельное ДТП под Пензой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«14 февраля на федеральной трассе М5 «Урал» мужчина управлял автомашиной марки «КамАЗ-5490-S5». Во время движения по территории Спасского района он не выбрал безопасный скоростной режим, потерял контроль над автомобилем и совершил наезд на стоявшие на полосе в колонне машины. В результате ДТП были повреждены четыре автомобиля. Водитель одной из них — житель Земетчинского района — погиб», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что осужденный также лишен права управления транспортным средством на 2 года.

«Приговор в законную силу не вступил», — отметила собеседница агентства.
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