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В Пензе выясняют обстоятельства смерти мужчины в арбековской квартире

10:46 | 23.06.2017 | Происшествия

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Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти мужчины, проживавшего в одном из домов на проспекте Строителей в Пензе, тело которого было обнаружено в квартире в минувший четверг, 22 июня.

В Пензе выясняют обстоятельства смерти мужчины в арбековской квартире

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В 10.25 в поисково-спасательную службу пензенского пожарно-спасательного центра поступило сообщение от дежурного отдела полиции №3 о том, что мужчина, проживающий по проспекту Строителей, длительное время не открывает дверь квартиры и не отвечает на звонки. Входная дверь была закрыта изнутри», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что прибывшие на место спасатели вскрыли входную дверь с помощью слесарного инструмента и обеспечили доступ полицейских внутрь.

«Мужчина, обнаруженный в квартире, был без признаков жизни», — сказали в управлении.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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