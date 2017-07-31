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В Пензе спасли нетрезвую женщину, потерявшую сознание в воде

11:40 | 31.07.2017 | Происшествия

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Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Сотрудник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Пензы Алексей Лобанков спас нетрезвую женщину, которая нырнула в воду в зоне отдыха на ГПЗ-24 и потеряла сознание.

В Пензе спасли нетрезвую женщину, потерявшую сознание в воде

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 30 июля.

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Дежурный спасатель бросился в воду, когда понял, что женщина не выныривает в течение 30 секунд. Найти и вытащить ее на берег Алексею Лобанкову помогли отдыхающие.

Сотрудник городского управления по делам ГО и ЧС оперативно провел реанимационные действия, после чего женщина пришла в сознание.

Она отказалась от помощи врачей и дальнейшей госпитализации. Под присмотром спасателя отдыхающая вскоре покинула несанкционированный пляж.
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