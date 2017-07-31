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В Пензе «ГАЗель» не смогла беспрепятственно проехать под железнодорожным проколом

12:36 | 31.07.2017 | Происшествия

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Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Грузовая «ГАЗель» с мордовскими номерами не смогла беспрепятственно проехать под железнодорожным проколом на улице Ладожской в Пензе — на отрезке между улицами Глазунова и Тернопольской.

В Пензе «ГАЗель» не смогла беспрепятственно проехать под железнодорожным проколом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец, в результате аварии транспортное средство получило механические повреждения.

Будка грузовика, зацепившись за ограждение железнодорожного прокола, оказалась деформирована, от машины отлетели металлические детали и пластик.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

«ГАЗель» перегородила одну полосу движения. В итоге транспорт, который следует из Арбеково, вынужден объезжать ее по встречной полосе.

Подобные происшествия на данном участке дороге происходят регулярно.
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