В Пензе «ГАЗель» не смогла беспрепятственно проехать под железнодорожным проколом
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Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Грузовая «ГАЗель» с мордовскими номерами не смогла беспрепятственно проехать под железнодорожным проколом на улице Ладожской в Пензе — на отрезке между улицами Глазунова и Тернопольской.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец, в результате аварии транспортное средство получило механические повреждения.
Будка грузовика, зацепившись за ограждение железнодорожного прокола, оказалась деформирована, от машины отлетели металлические детали и пластик.
По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.
«ГАЗель» перегородила одну полосу движения. В итоге транспорт, который следует из Арбеково, вынужден объезжать ее по встречной полосе.
Подобные происшествия на данном участке дороге происходят регулярно.