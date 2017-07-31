В Пензе «ГАЗель» не смогла беспрепятственно проехать под железнодорожным проколом Происшествия Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Грузовая «ГАЗель» с мордовскими номерами не смогла беспрепятственно проехать под железнодорожным проколом на улице Ладожской в Пензе — на отрезке между улицами Глазунова и Тернопольской. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец, в результате аварии транспортное средство получило механические повреждения. Будка грузовика, зацепившись за ограждение железнодорожного прокола, оказалась деформирована, от машины отлетели металлические детали и пластик. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. «ГАЗель» перегородила одну полосу движения. В итоге транспорт, который следует из Арбеково, вынужден объезжать ее по встречной полосе. Подобные происшествия на данном участке дороге происходят регулярно. Нашли ошибку в тексте?

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