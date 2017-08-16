В Пензе проводится проверка по факту тройного ДТП Происшествия

Пенза, 16 августа 2017. PenzaNews. Проверка организована по факту столкновения автомобилей «ВАЗ-2190», «Kia» и «Mercedes-Benz» на улице Володарского в Пензе.

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«Предварительно установлено, что в минувший вторник, 15 августа, произошло столкновение «ВАЗа» под управлением женщины 1974 года рождения и автомобиля «Mercedes», после чего отечественная машина врезалась в «Kia», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что за рулем автомобиля «Mercedes» была девушка 1994 года рождения, а машиной «Kia» управляла автомобилистка 1984 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ» получила телесные повреждения и была госпитализирована», — отметили в Госавтоинспекции.