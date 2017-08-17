В Пензе предприниматель оштрафован на 5 тыс. рублей за антисанитарию в ларьке с шаурмой Происшествия

Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей назначено индивидуальному предпринимателю, который оказывает услуги общественного питания в киоске «Шаурма №1» на улице Суворова, 15, в Пензе, за многочисленные нарушения требований санитарного законодательства.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, нарушения были установлены 27 июня в ходе административного расследования.

«На момент проверки в киоске под раковиной осуществлялось хранение продовольственного сырья — капусты, картофеля и лука — совместно с моющими средствами «Санита», «Биолан», «Хомстар» и чистящими средствами для зеркал и стекол», — пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре уточнили, что емкости с салатом из свежей капусты и зелени, очищенным картофелем и соусом из майонеза не имели ярлыков с указанием наименования блюда, адреса организации изготовителя, даты и часа изготовления, условий хранения и сроков годности.

«Имеющийся разделочный инвентарь — три ножа и одна доска — не промаркирован по назначению. В результате сырье и готовая продукция разделывается не в соответствии с обрабатываемым на них продуктом, что может привести к вторичному загрязнению микробной флорой готовой продукции и быть причиной острого кишечного заболевания потребителей», — добавили в пресс-службе.

В управлении отметили, что в киоске была только бытовая химия, а не дезинфицирующие средства для обработки оборудования, инвентаря и уборочной ветоши, разрешенные к применению на предприятии общественного питания, а для мытья используемого инвентаря использовалась мягкая губка, что тоже является нарушением требований.

«Допущен к работе повар с истекшим сроком прохождения медицинского осмотра, гигиенической подготовки и аттестации в установленном порядке. […] Производственный контроль, в том числе лабораторные исследования поступающего производственного продовольственного сырья и пищевых продуктов, соблюдением правил личной гигиены работниками не проводится, в результате качество и безопасность оказываемых услуг не гарантированы», — уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре пояснили, что часть продуктов, находящихся на хранении, в том числе капуста, огурцы, помидоры и плавленый сыр, была без документов, подтверждающих качество и безопасность.