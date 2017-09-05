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Водитель «ВАЗа» погиб в ДТП с «ГАЗелью» под Пензой

10:56 | 05.09.2017 | Происшествия

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Малая Сердоба, 5 сентября 2017. PenzaNews. Водитель легкового автомобиля «ВАЗ-21099» погиб в результате столкновения с грузовой «ГАЗелью», которое произошло на трассе «Нижний Новгород — Саратов» в Малосердобинском районе Пензенской области поздно вечером в минувший понедельник, 4 сентября.

Водитель «ВАЗа» погиб в ДТП с «ГАЗелью» под Пензой

Фото: 58.mchs.gov.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, мужчина 1981 года рождения скончался от полученных травм на месте происшествия.

«Водитель автомобиля «ГАЗ» 1957 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован», — уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции пояснили, что по факту ДТП организована проверка.

Как сообщается на сайте главного управления МЧС России по Пензенской области, для ликвидации последствий случившегося от ведомства привлекались три человека и одна единица техники.
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