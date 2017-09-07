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В Пензе выясняют причины смерти женщины, найденной мертвой в доме на улице Луначарского

11:16 | 07.09.2017 | Происшествия

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Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти пожилой женщины, которая обнаружена мертвой в квартире одного из домов на улице Луначарского.

В Пензе выясняют причины смерти женщины, найденной мертвой в доме на улице Луначарского

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте пензенского пожарно-спасательного центра, ее тело было найдено в минувшую среду, 6 сентября.

К спасателям с просьбой вскрыть дверь квартиры обратился оперативный дежурный полиции. Он пояснил, что пенсионерка длительное время не отвечает на звонки, а входная дверь заперта изнутри.

В присутствии полицейских сотрудники пожарно-спасательного центра вскрыли входную дверь квартиры при помощи слесарного инструмента. Внутри было обнаружено тело женщины без признаков жизни.
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