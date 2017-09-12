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Неосторожность при курении названа возможной причиной смертельного пожара в Земетчино

12:47 | 12.09.2017 | Происшествия

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Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. Неосторожное обращение с огнем, по предварительным данным, стало причиной пожара в двухэтажном кирпичном доме на улице Суворова в Земетчино Пензенской области, в результате которого погиб мужчина. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Наталья Фомина.

Неосторожность при курении названа возможной причиной смертельного пожара в Земетчино

Фото: 58.mchs.gov.ru

«11 сентября в одной из квартир жилого дома произошло возгорание. Соседи, обнаружившие задымление, вызвали бригаду пожарных. После тушения огня в квартире было обнаружено тело хозяина квартиры. Со слов соседей, мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Предварительно, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем при курении», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что по факту гибели мужчины 1951 года рождения организована доследственная проверка.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия и экспертные исследования, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавила Наталья Фомина.
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