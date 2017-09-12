Неосторожность при курении названа возможной причиной смертельного пожара в Земетчино Происшествия

Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. Неосторожное обращение с огнем, по предварительным данным, стало причиной пожара в двухэтажном кирпичном доме на улице Суворова в Земетчино Пензенской области, в результате которого погиб мужчина. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Наталья Фомина.

Фото: 58.mchs.gov.ru

«11 сентября в одной из квартир жилого дома произошло возгорание. Соседи, обнаружившие задымление, вызвали бригаду пожарных. После тушения огня в квартире было обнаружено тело хозяина квартиры. Со слов соседей, мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Предварительно, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем при курении», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что по факту гибели мужчины 1951 года рождения организована доследственная проверка.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия и экспертные исследования, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавила Наталья Фомина.