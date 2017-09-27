В Пензе три человека получили ушибы в ДТП, в котором машина превратилась в груду металла Происшествия

Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Три человека не получили серьезных травм в результате ночного ДТП напротив дома на улице Калинина, 104, в ночь на среду, 27 сентября, где автомобиль «SsangYong» буквально превратился в груду металла.

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В отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области ИА «PenzaNews» пояснили, что, по предварительным данным, в 0.55 водитель иномарки – мужчина 1992 года рождения допустил наезд на препятствие, после чего врезался в припаркованную на обочине пустую «Audi A6».

«Водитель получил телесные повреждения, после осмотра медиками отпущен», — пояснили в ведомстве.

В Госавтоинспекции уточнили, что пассажиры — женщина 1997 года рождения и мужчина 1990 года рождения — также не получили серьезных травм.

В результате сильного удара оказался сбит знак дорожного движения «Осторожно, дети» и сломано дерево. Части машины разбросаны по всему тротуару. «SsangYong» в данный момент эвакуирован с места ДТП. «Audi A6», у которой полностью разбита передняя часть, до сих пор остается на тротуаре, так что пешеходам приходится ее обходить.

Кадры, на которых видно степень повреждения машины «SsangYong», опубликовали пользователи социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что корейская машина полностью утратила первоначальный вид и не подлежит восстановлению.

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах произошедшего.