По факту ДТП на Окружной в Пензе организована проверка Происшествия

Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту ДТП, произошедшего на улице Окружной в Пензе — в районе пересечения с улицей Попова — в минувшее воскресенье, 1 октября.

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«Предварительно установлено, что в 16.00 напротив дома №72 на улице Попова произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-21124», автобуса «Man Lions Coach» и автомашины «Audi 100», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что всеми транспортными средствами управляли мужчины.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», последствия аварии на улице Окружной в Пензе попали в объектив камеры видеорегистратора одной из машин, проезжавших по данному участку вскоре после ДТП. Спустя некоторое время видеозапись была опубликована в соцсети.