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В Пензе машина с главным жилищным инспектором региона попала в ДТП

14:55 | 05.10.2017 | Происшествия

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Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Автомобиль «Chevrolet Niva», в котором находилась начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области – главный государственный жилищный инспектор Инна Левченко, попал в ДТП на пересечении улиц Максима Горького и Большой Радищевской в Пензе около бизнес-центра «Plaza» в четверг, 5 октября.

В Пензе машина с главным жилищным инспектором региона попала в ДТП

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Машина врезалась в грузовую «ГАЗель».

Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews», автомобиль «Chevrolet Niva» поворачивал со второстепенной дороги на улицу Максима Горького, но маневр не завершил и после ДТП остался стоять на перекрестке. Удар пришелся на переднюю пассажирскую сторону. В результате случившегося у машины оказался помят капот, повреждено крыло и сломан бампер.

Грузовик получил незначительные механические повреждения — у него нарушена целостность тента.

Участники дорожного инцидента решили не вызывать сотрудников Госавтоинспекции, а оформить ДТП с помощью аварийных комиссаров.

Инна Левченко категорически и эмоционально отказалась комментировать произошедшее журналисту информационного агентства «PenzaNews».

«У меня сейчас обеденный перерыв. Я сейчас не чиновник. […] Я сейчас сяду и уеду», — сказала она.

Покидая место ДТП, Инна Левченко заняла в автомобиле «Chevrolet Niva» переднее пассажирское сиденье.
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