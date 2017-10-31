В Пензе «Renault» влетел в световую опору, пострадали два человека Происшествия

Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. Два человека пострадали в результате ДТП, произошедшего напротив дома №23 на улице Карпинского в Пензе в ночь на вторник, 31 октября.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, около 1.20 водитель автомобиля «Renault Logan» 1967 года рождения допустил наезд на световую опору.

«В результате происшествия мужчина получил телесные повреждения, медицинская помощь ему была оказана на месте. Пассажирка 1987 года рождения была госпитализирована», — уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что по данному факту проводится проверка.

По словам очевидцев, в результате аварии у машины оказалась полностью смята передняя часть.