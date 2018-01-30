Стали известны обстоятельства ДТП с опрокинувшейся машиной в Пензе Происшествия

Пенза, 30 января 2018. PenzaNews. ДТП с участием двух отечественных автомобилей на улице 8 Марта в Пензе, в результате которого один из них опрокинулся, произошло в тот момент, когда водитель автомашины «Lada Granta» совершал маневр. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил очевидец аварии.

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По его словам, мужчина за рулем автомобиля «Lada Granta», двигавшийся со стороны микрорайона Арбеково в направлении центра Пензы, начал разворачиваться в районе улицы Островского, однако внезапно в заднюю правую часть машины врезался «ВАЗ-2114».

Из-за сильного удара автомобиль «Lada Granta» по инерции развернуло, и он опрокинулся. Водители обеих машин при этом не пострадали.

Мужчина за рулем транспортного средства, устоявшего на колесах, был вынужден вызвать эвакуатор, который увез «ВАЗ-2114» с места ДТП.

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Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, с помощью спецмашины помогли перевернуть автомобиль «Lada Granta». По предварительным данным, машина осталась на ходу, хотя и получила механические повреждения.

Во время работы спасателей и сотрудников ГИБДД одна из трех полос в направлении Арбековского путепровода была огорожена с помощью дорожных конусов. Движение в районе места ДТП было затруднено, однако пробки не наблюдалось.

По факту случившегося организована проверка, в ходе которой представителям Госавтоинспекции предстоит установить степень вины каждого из водителей.