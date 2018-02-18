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В Пензе неадекватный пешеход бросился на капот машины

10:40 | 18.02.2018 | Происшествия

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Пенза, 18 февраля 2018. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с участием пешехода, произошедшего на улице Свердлова в Пензе вечером в минувшую субботу, 17 февраля.

В Пензе неадекватный пешеход бросился на капот машины

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» один из очевидцев, еще до инцидента мужчина средних лет, находившийся неподалеку от остановки «ДК «Южный» некоторое время вел себя неадекватно.

«Сначала он бросался на автобус и пытался оторвать ему дворники, затем несколько раз перебегал дорогу туда и обратно», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что девушка за рулем автомобиля «Lada Kalina», заметив пешехода, снизила скорость, но тот стал бежать перед машиной и в какой-то момент прыгнул на капот.

«На помощь водителю пришел случайный прохожий, но пешеход накинулся и на него», — отметил очевидец.

По его словам, действия неадекватного мужчины пресекли сотрудники патрульно-постовой службы, проезжавшие мимо. Вслед за ними на место ДТП прибыла машина ГИБДД.

Представителям правоохранительных органов предстоит разобраться в произошедшем.
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