В Пензе неадекватный пешеход бросился на капот машины Происшествия

Пенза, 18 февраля 2018. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с участием пешехода, произошедшего на улице Свердлова в Пензе вечером в минувшую субботу, 17 февраля.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» один из очевидцев, еще до инцидента мужчина средних лет, находившийся неподалеку от остановки «ДК «Южный» некоторое время вел себя неадекватно.

«Сначала он бросался на автобус и пытался оторвать ему дворники, затем несколько раз перебегал дорогу туда и обратно», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что девушка за рулем автомобиля «Lada Kalina», заметив пешехода, снизила скорость, но тот стал бежать перед машиной и в какой-то момент прыгнул на капот.

«На помощь водителю пришел случайный прохожий, но пешеход накинулся и на него», — отметил очевидец.

По его словам, действия неадекватного мужчины пресекли сотрудники патрульно-постовой службы, проезжавшие мимо. Вслед за ними на место ДТП прибыла машина ГИБДД.

Представителям правоохранительных органов предстоит разобраться в произошедшем.