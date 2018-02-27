В Пензе организована проверка по факту схода локомотива с рельсов Происшествия

Пенза, 27 февраля 2018. PenzaNews. Транспортная прокуратура начала проверку по факту схода электровоза с рельсов на подъездном выставочном пути №4 пункта технического осмотра локомотивов эксплуатационного депо на станции Пенза-III ОАО «РЖД».

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры, утром 24 февраля с рельсов сошла передняя колесная пара электровоза, однако он не опрокинулся.

«В результате никто не пострадал, локомотив не получил повреждений, влияющих на его ходовые качества, и не было допущено задержек поездов. В то же время получил повреждения сбрасывающий механизм пути. В тот же день в 14.20 локомотив поставлен на рельсы и своим ходом отправлен в пункт назначения», — пояснили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе отметили, что на место происшествия выезжал пензенский транспортный прокурор и следственная группа.

«По предварительным данным, сход произошел по причине грубого нарушения локомотивной бригадой эксплуатационного депо «Ртищево» Юго-Восточной железной дороги ОАО «РЖД» правил приемки локомотива с пункта технического обслуживания «Пенза» для дальнейшей эксплуатации. В частности, при проверке тормозного оборудования машинист не зафиксировал кран вспомогательного тормоза, что повлекло самопроизвольный прокат локомотива по наклонному пути, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Сход колесной пары локомотива произошел ввиду его наезда на специальный механизм сбрасывателя на пути, который служит для остановки подвижного состава», — добавили в приволжской транспортной прокуратуре.