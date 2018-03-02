Водитель из Пензы погиб на трассе под Челябинском Происшествия

Челябинск, 2 марта 2018. PenzaNews. Житель Пензы, управлявший грузовой автомашиной «MAN», погиб в результате ДТП с участием фуры «DAF» на федеральной трассе М5 «Урал» в Чебаркульском районе Челябинской области вечером в минувший четверг, 1 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

Фото: 74.мвд.рф

«В 22.35 водитель грузового автомобиля «MAN», по предварительным данным, не выдержал дистанцию и совершил столкновение с впереди движущейся фурой «DAF» под управлением уроженца Астрахани 1964 года рождения», — пояснили в ведомстве.

Фото: 74.мвд.рф

В полиции уточнили, что водитель из Пензы – мужчина 1982 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия.

«В прошлом году погибший 5 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения», — отметили в ведомстве.

Фото: 74.мвд.рф

В пресс-службе особо обратили внимание на то, что данный участок федеральной автодороги не является местом концентрации ДТП.

В настоящее время по факту трагической аварии организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.