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В Пензе пожарные спасли пенсионерку из горящего трехквартирного дома

09:26 | 12.03.2018 | Происшествия

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Пенза, 12 марта 2018. PenzaNews. Пожарные спасли женщину 1935 года рождения во время пожара в трехквартирном доме по адресу: Пенза, 1-й Сортировочный проезд, 3. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В Пензе пожарные спасли пенсионерку из горящего трехквартирного дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в минувшее воскресенье, 11 марта, в 20.15.

«В кирпично-деревянном доме площадью 100 кв. метров выгорело чердачное помещение. Сгорело две квартиры площадью 50 кв. метров, срубовая баня и автомашина «Lifan», — сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что пострадавших и погибших в результате случившегося нет.

«Для ликвидации последствий пожара привлекались 20 человек и шесть единиц техники. Причины произошедшего устанавливаются», — добавили в ведомстве.
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