В Пензе завершено расследование дела о гибели мальчика, сбитого на улице Аустрина Происшествия

Пенза, 2 июня 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП на улице Аустрина в Пензе, где водитель автомобиля «Volkswagen Passat» сбил мальчика 2007 года рождения, который впоследствии умер в реанимации.

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«Установлено, что причиной ДТП послужили грубые нарушения водителем иномарки правил дорожного движения. В населенном пункте он развил скорость движения выше максимально разрешенной. Кроме того, при обнаружении опасности — пешехода, пересекавшего проезжую часть — автомобилист не принял своевременных мер к снижению скорости вплоть до полной остановки, а совершил опасный и не предусмотренный ПДД маневр объезда человека слева. Вследствие этого водитель выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на мальчика», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что мужчине 1995 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«Вину водитель признал полностью. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — сказали в полиции.