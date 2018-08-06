Под Пензой рыбак сорвался с крутого берега на камни Происшествия

Пенза, 6 августа 2018. PenzaNews. Мужчина, рыбачивший на Сурском водохранилище в Пензенской области, получил травмы при падении с крутого берега — с высоты примерно 6–8 метров — на камни, при этом машина скорой помощи не могла доставить врачей до места происшествия.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте пензенского пожарно-спасательного центра, инцидент произошел в ночь на минувшую субботу, 4 августа.

Была организована операция по оказанию помощи пострадавшему. Спасатели в условиях темноты переправились на катере через водохранилище на правый берег. Обнаружив мужчину, они транспортировали его через акваторию Сурского водохранилища до того места, где его могли осмотреть медработники.

Состояние пострадавшего мужчины не уточняется.