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Рейсовый автобус под управлением жителя Пензы попал в ДТП в Рязанской области

10:27 | 30.08.2018 | Происшествия

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Рязань, 30 августа 2018. PenzaNews. Столкновение автомобиля «ГАЗ» и рейсового автобуса под управлением жителя Пензы произошло на 165 км трассы М5 «Урал» в Рязанской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления МВД России по региону.

Рейсовый автобус под управлением жителя Пензы попал в ДТП в Рязанской области

Фото: 62.мвд.рф

В нем отмечается, что ДТП произошло поздно вечером в минувшую среду, 29 августа.

«58-летний рязанец, управляя автомобилем «ГАЗ», по предварительной информации, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося в попутном направлении рейсового автобуса под управлением 62-летнего жителя Пензы и совершил с ним столкновение», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что в результате аварии пассажир автомобиля «ГАЗ» получил телесные повреждения, ему была оказана медицинская помощь.

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