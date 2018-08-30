Рейсовый автобус под управлением жителя Пензы попал в ДТП в Рязанской области Происшествия

Рязань, 30 августа 2018. PenzaNews. Столкновение автомобиля «ГАЗ» и рейсового автобуса под управлением жителя Пензы произошло на 165 км трассы М5 «Урал» в Рязанской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления МВД России по региону.

Фото: 62.мвд.рф

В нем отмечается, что ДТП произошло поздно вечером в минувшую среду, 29 августа.

«58-летний рязанец, управляя автомобилем «ГАЗ», по предварительной информации, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося в попутном направлении рейсового автобуса под управлением 62-летнего жителя Пензы и совершил с ним столкновение», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что в результате аварии пассажир автомобиля «ГАЗ» получил телесные повреждения, ему была оказана медицинская помощь.