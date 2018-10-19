В центре Пензы в ДТП с участием четырех машин пострадал пешеход Происшествия

Пенза, 19 октября 2018. PenzaNews. Пешеход госпитализирован в результате последовательного столкновения четырех иномарок, произошедшего на улице Пушкина в Пензе в минувший четверг, 18 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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«По предварительным данным, водитель автомобиля «Ford Focus» при осуществлении маневра создал помеху автомашине «Volkswagen», которая сбила мужчину 1973 года рождения, а также допустила столкновение с «Kia Soul». Данная иномарка в свою очередь столкнулась с автомобилем «Citroen», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что также травмы получил водитель автомобиля «Volkswagen», но госпитализация ему не потребовалась.

«По данному факту проводится проверка», — уточнили в отделе пропаганды.