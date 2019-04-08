В Пензе «Lada Priora» превратилась в груду металла, врезавшись в ограждение Происшествия

Пенза, 8 апреля 2019. PenzaNews. Сотрудники полиции начали проверку по факту ДТП в районе перекрестка улиц Карпинского и 8 Марта в Пензе, в результате которого три человека получили травмы различной степени тяжести.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, по предварительным данным, 7 апреля около 21.30 автомашина «Lada Priora» врезалась в бетонное ограждение и опрокинулась.

«Водителю была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Пассажиры — мужчина и женщина получили телесные повреждения, они доставлены в больницу», — пояснили в ведомстве.

Как сообщается на сайте пензенского пожарно-спасательного центра, пассажирка оказалась зажата внутри покореженной машины, превратившейся в груду металла.

Ее удалось вызволить при помощи спасателей.

Обстоятельства случившегося выясняются.