EN
15:24:40 Понедельник, 8 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе «Lada Priora» превратилась в груду металла, врезавшись в ограждение

12:35 | 08.04.2019 | Происшествия

Печать

Пенза, 8 апреля 2019. PenzaNews. Сотрудники полиции начали проверку по факту ДТП в районе перекрестка улиц Карпинского и 8 Марта в Пензе, в результате которого три человека получили травмы различной степени тяжести.

В Пензе «Lada Priora» превратилась в груду металла, врезавшись в ограждение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, по предварительным данным, 7 апреля около 21.30 автомашина «Lada Priora» врезалась в бетонное ограждение и опрокинулась.

«Водителю была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Пассажиры — мужчина и женщина получили телесные повреждения, они доставлены в больницу», — пояснили в ведомстве.

Как сообщается на сайте пензенского пожарно-спасательного центра, пассажирка оказалась зажата внутри покореженной машины, превратившейся в груду металла.

Ее удалось вызволить при помощи спасателей.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Загрузка...
Читайте также
Жительница Пензы отправится в колонию за организацию притона «Сеть» внесена в список организаций, признанных террористическими
В 2020 году все пензенские школы получат копии знамени Победы Пензенский «Кванториум НЭЛ» получит около 5 млн. рублей на летнюю инженерную школу
В храмах Пензы на Пасху пройдут благотворительные обеды Корпорация МСП проведет стратегическую сессию в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама