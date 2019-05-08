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В Пензенской области с начала сезона произошло более 20 лесных пожаров

10:35 | 08.05.2019 | Происшествия

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Пенза, 8 мая 2019. PenzaNews. 23 возгорания зарегистрированы на землях лесного фонда Пензенской области с начала пожароопасного сезона, по данным на среду, 8 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минлесхоза.

В Пензенской области с начала сезона произошло более 20 лесных пожаров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В министерстве уточнили, что в число этих лесных пожаров входит один верховой.

«Площадь, пройденная огнем, составляет 104,1 га. Все возгорания ликвидированы в тот же день, крупных не допущено. Причина возникновения всех лесных пожаров — переход с земель иных категорий и по вине населения», — пояснили в пресс-службе.

В связи с этим в ведомстве призвали жителей неукоснительно соблюдать правила безопасности в лесах.

«В то же время следует отметить, что виновник возникновения лесного пожара несет и уголовную ответственность при нанесении ущерба лесному хозяйству, и обязан в соответствии с действующим законодательством возместить ущерб от пожара, который может исчисляться сотнями тысяч рублей», — добавили в Минлесхозе.

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